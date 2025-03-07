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Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о разгромном поражении от «Краснодара»

Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о разгромном поражении от «Краснодара»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Краснодаром» (0:3). Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9'     0:2 Батчи – 36'     0:3 Кордоба – 75'    

«Тот момент, когда сложно сказать, что что‑то не получилось. Меня расстроил первый пропущенный гол. Потому что заковырять так с углового… А так — по качеству игры хорошо смотрелись. Это касается почти всего матча.

Наверное, «Краснодар» даже меньше создал моментов. У нас не было ощущения, что мы должны сидеть в обороне», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка после 20 встреч. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.

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