Игрок ЦСКА Кисляк поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на мартовский сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с национальной командой Замбии 25 марта.

«Попадание даже в расширенный список на матч с Замбией — незабываемые эмоции. Конечно, в основной состав хочется, но и так очень ценно. Любой ребёнок в России, кто занимается футболом, мечтает попасть в сборную — и без разницы, что за турнир, что за обстоятельства и времена.

В матчах за молодёжную сборную я мотивировал себя без труда. Сборная — это герб на груди, флаг. Если ты в сборной — значит, ты один из лучших в России на данный момент», — приводит слова Кисляка Sport24.

Кисляк — воспитанник «Чертаново», в системе ЦСКА он находится с 2020 года. В этом сезоне молодой универсальный полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 1,2 млн.