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«Ливерпуль» проявляет интерес к «новому Кроосу» из «Штутгарта» — Фальк

«Ливерпуль» проявляет интерес к «новому Кроосу» из «Штутгарта» — Фальк
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«Ливерпулю» интересен 23-летний полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер, которого европейские СМИ сравнивают с экс-хавбеком мадридского «Реала» Тони Кроосом. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, в контракте немецкого футболиста есть пункт об отступных в размере € 36 млн, который начнёт действовать в 2026 году. Однако мерсисайдцы могут предпринять попытку приобрести Штиллера грядущим летом, но за большую сумму.

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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