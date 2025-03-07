Майну планирует отказаться от контракта с «Юнайтед» и уехать за границу — The Guardian

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Майну планирует отказаться от нового контракта с «красными дьяволами» и переехать в зарубежный чемпионат. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, переговоры о продлении не привели к соглашению между сторонами.

Также отмечается, что руководство «Юнайтед» открыто для продажи футболиста, чтобы поправить своё финансовое положение.

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.