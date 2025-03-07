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«Арсенал» может приобрести чемпиона мира Лаутаро Мартинеса — Football Insider

«Арсенал» может приобрести чемпиона мира Лаутаро Мартинеса — Football Insider
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«Арсенал» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, итальянский специалист Андреа Берта, который, как ожидается, в скором времени займёт пост нового спортивного директора «канониров», является большим поклонником Мартинеса. Лондонский клуб в скором времени может начать переговоры о потенциальном переходе чемпиона мира 2022 года. Подчёркивается, что Берта желал подписать Лаутаро ещё в тот период, когда он работал в качестве спортивного директора в мадридском «Атлетико».

В нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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