Флик объяснил, почему Щенсны является первым номером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре вратаря сине-гранатовых Войцеха Щенсного в последних матчах.

«Это фантастика [игра Щенсного]. [В игре с «Бенфикой»] Наши футболисты защищались 10 против 11, и его выступление нам очень помогло. Такова работа Войцеха, нужно говорить об этом прямо. Он очень хорошо выполняет данную работу, поэтому на текущий момент он является первым номером команды», — приводит слова Флика Marca.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» на 22-й минуте красную карточку получил защитник сине-гранатовых Пау Кубарси. В этой встрече Щенсны сделал несколько сейвов.

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