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Анчелотти: моему «Эвертону» не хватало таких феноменов, как Марадона и Платини

Анчелотти: моему «Эвертону» не хватало таких феноменов, как Марадона и Платини
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о лучших футболистах, которых он когда-либо видел.

«Я сталкивался с Марадоной, который был феноменом. Это недостижимый уровень. Никогда не слышал, чтобы он жаловался на удары [от соперников], которые получал. Я также играл против Платини, который был великим игроком, а также против Зидана.

В течение своей карьеры я тренировал «Эвертон», где не было таких феноменальных спортсменов. В футболе нужны качественные игроки, обладающие самоотверженностью», — сказал Анчелотти на подкасте итальянского актёра Джакомо Поретти.

Анчелотти занимал должность главного тренера «Эвертона» с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

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