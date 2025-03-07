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Локомотив — Ахмат, результат матча 20-го тура РПЛ, счёт 1:1, 7 марта 2025 года

«Локомотив» и «Ахмат» поделили очки в матче 20-го тура РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

На 16-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева. Ответный мяч «Ахмата» на 40-й минуте забил форвард Максим Самородов — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков.

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