«Локомотив» и «Ахмат» поделили очки в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На 16-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева. Ответный мяч «Ахмата» на 40-й минуте забил форвард Максим Самородов — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков.