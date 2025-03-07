Вячеслав Малафеев объяснил трансферную пассивность «Краснодара»

Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об отсутствии трансферной активности со стороны «Краснодара».

«Трансферную пассивность «Краснодара» можно объяснить тем, что у них и так сбалансированный состав. Лидеры на месте, сыгранность высокая. Но ничья в первом матче — звоночек, что лёгкой прогулки весной не будет. В целом старт «Краснодара» я бы назвал осторожным. Они сохранили место в лидирующей тройке, но почувствовали дыхание конкурентов. Без усилений будет сложнее держать темп, особенно если учесть как раз усиление «Спартака». Так что тренерскому штабу «быков» важно быстро набрать форму и вернуть команду на победный путь», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

После 20 матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая «Зенит» и «Спартак» на три очка, однако у этих команд есть игра в запасе. В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.