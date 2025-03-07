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Гвардиола сообщил, что защитник Аке выбыл на 10-11 недель из-за травмы

Гвардиола сообщил, что защитник Аке выбыл на 10-11 недель из-за травмы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что центральный защитник Натан Аке пропустит 10-11 недель из-за травмы.

Напомним, нидерландский футболист получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл» (3:1).

Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
0:1 Таловеров – 38'     1:1 О'Райли – 45+1'     2:1 О'Райли – 76'     3:1 Де Брёйне – 90'    

Ранее на продолжительный срок из-за травм у «горожан» выбыли защитники Джон Стоунз и Мануэль Аканджи.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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