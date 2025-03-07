«Локомотив» не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах

Сегодня, 7 марта, московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). Таким образом, железнодорожники не могут одержать победу в шести матчах подряд во всех турнирах. Ранее красно-зелёные поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), «Краснодаром» (0:0), проиграли подмосковным «Химкам» (1:3), московскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (2:5).

На 16-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева. Ответный мяч «Ахмата» на 40-й минуте забил форвард Максим Самородов — 1:1.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».