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«Локомотив» не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах

«Локомотив» не может выиграть шесть матчей подряд во всех турнирах
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Сегодня, 7 марта, московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). Таким образом, железнодорожники не могут одержать победу в шести матчах подряд во всех турнирах. Ранее красно-зелёные поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), «Краснодаром» (0:0), проиграли подмосковным «Химкам» (1:3), московскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (2:5).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

На 16-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева. Ответный мяч «Ахмата» на 40-й минуте забил форвард Максим Самородов — 1:1.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».

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