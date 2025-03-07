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Фабрегас: наша цель — сделать «Комо» сильным, устойчивым клубом на всех уровнях

Фабрегас: наша цель — сделать «Комо» сильным, устойчивым клубом на всех уровнях
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о долгосрочных планах клуба, а также рассказал об игре своей команды.

— «Комо» становится одним из самых обсуждаемых клубов в Европе благодаря своим амбициям. Что за видение движет этим проектом?
— Речь идёт о долгосрочном росте. Мы хотим развивать молодых игроков, построить крупный спортивный центр и, в конце концов, — новый стадион. Наш владелец полностью привержен этому видению, и цель состоит в том, чтобы сделать «Комо» сильным, устойчивым клубом на всех уровнях.

— С тактической точки зрения каково ваше видение игры Комо?
— Я хочу, чтобы мы были активными. Стремимся доминировать над владением мячом, прессинговать высоко и разумно управлять переходами. Серия А — очень требовательная лига, поэтому мы сосредоточены на игроках, которые голодны и умеют адаптироваться, — на тех, кто умеет вести мяч, защищаться и находить пространство. Речь идёт о том, чтобы делать всё это последовательно и страстно, — приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба на официальном сайте.

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