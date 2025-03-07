«МЮ» готов заплатить «Реалу» € 40 млн за покупку Андрея Лунина — El Chiringuito

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 26-летнему вратарю мадридского «Реала» и сборной Украины Андрею Лунину. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн за трансфер Лунина.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Майну планирует отказаться от контракта с «Юнайтед» и уехать за границу — The Guardian

Самый дорогой трансфер в истории футбола: