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«МЮ» готов заплатить «Реалу» € 40 млн за покупку Андрея Лунина — El Chiringuito

«МЮ» готов заплатить «Реалу» € 40 млн за покупку Андрея Лунина — El Chiringuito
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 26-летнему вратарю мадридского «Реала» и сборной Украины Андрею Лунину. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить € 40 млн за трансфер Лунина.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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