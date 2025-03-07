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Результаты матчей РПЛ 7 марта

Результаты матчей РПЛ 7 марта
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Сегодня, 7 марта, прошли два матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 7 марта:

«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» — 0:3;

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1.

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.

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