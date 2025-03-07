Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca: «Реал» заработает € 145 млн в случае победы на клубном ЧМ, «Атлетико» — € 130 млн

Marca: «Реал» заработает € 145 млн в случае победы на клубном ЧМ, «Атлетико» — € 130 млн
Комментарии

Мадридский «Реал» заработает € 145 млн, если победит на клубном чемпионате мира 2025 года, что на € 15 млн больше, чем получит «Атлетико» в случае выигрыша. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, только за участие в турнире «сливочные» заработают € 35 млн — больше, чем любой другой клуб. «Матрасники» пополнят бюджет на € 20 млн.

Подчёркивается, что ФИФА выплатит победителю клубного чемпионата мира сумму в € 37 млн. Финалист соревнования заработает € 28 млн. Также определённую сумму клубам принесёт прохождение других стадий турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Материалы по теме
«МЮ» готов заплатить «Реалу» € 40 млн за покупку Андрея Лунина — El Chiringuito

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android