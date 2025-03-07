Marca: «Реал» заработает € 145 млн в случае победы на клубном ЧМ, «Атлетико» — € 130 млн

Мадридский «Реал» заработает € 145 млн, если победит на клубном чемпионате мира 2025 года, что на € 15 млн больше, чем получит «Атлетико» в случае выигрыша. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, только за участие в турнире «сливочные» заработают € 35 млн — больше, чем любой другой клуб. «Матрасники» пополнят бюджет на € 20 млн.

Подчёркивается, что ФИФА выплатит победителю клубного чемпионата мира сумму в € 37 млн. Финалист соревнования заработает € 28 млн. Также определённую сумму клубам принесёт прохождение других стадий турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: