В прошлом сезоне «Зенит» стал третьим клубом Европы по количеству сотрудников

Санкт-петербургский «Зенит» стал одним из лидеров в Европе по числу сотрудников. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации организации, в сезоне-2023/2024 у сине-бело-голубых было 1302 сотрудника. Это третий показатель среди всех команд Европы. Больше работников было только у каталонской «Барселоны» (1781 человек) и мюнхенской «Баварии» (1347). В топ-5 также вошли мадридский «Реал» (1163) и «Манчестер Юнайтед» (1140). Стоит отметить, что УЕФА не сообщил, каким образом вёл подсчёт сотрудников.

После 19 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с воронежским «Факелом».