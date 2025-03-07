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22:45 Мск
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Тренер «Монако» Хюттер высказался о восстановлении Головина

Тренер «Монако» Хюттер высказался о восстановлении Головина
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер выразил надежду на скорое возвращение в состав монегасков российского хавбека Александра Головина. Полузащитник пропустил пять последних матчей из-за травмы приводящей мышцы бедра.

«Скоро и он вернётся в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды. Высокая конкуренция в команде — это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением.

Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнёров по позиции и приносит много пользы на поле. Поэтому я надеюсь, что он будет в заявке на встречу с «Анже» или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

После 24 сыгранных матчей «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка. 15 марта монегаски сыграют с «Анже» в рамках 26-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025.

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