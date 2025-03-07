40-летний Роналду забил 926-й гол в карьере

Гол в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» стал 926-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист поразил ворота соперника на 45+11-й минуте встречи.

В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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