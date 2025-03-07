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40-летний Роналду забил 926-й гол в карьере

40-летний Роналду забил 926-й гол в карьере
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Гол в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» стал 926-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист поразил ворота соперника на 45+11-й минуте встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Хамдалла – 44'     1:1 Яхья – 45+2'     2:1 Роналду – 45+11'     2:2 Аль-Швирех – 67'    
Удаления: Аль-Фатиль – 52' / нет

В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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