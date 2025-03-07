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Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» сможет выиграть чемпионат России

Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» сможет выиграть чемпионат России
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Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал преимущества сине-бело-голубых в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, за счёт чего команда сможет оторваться от преследователей.

«Как человек, долгие годы игравший за «Зенит», верю, что петербургский клуб способен вырваться вперёд. Во-первых, сказывается чемпионский опыт: шесть титулов подряд закалили команду, многие игроки привыкли побеждать под давлением. Особенно это показал прошлый сезон. Во-вторых, длинная скамейка и ресурс позволят «Зениту» выдержать марафон — даже после потерь клуб сумел сохранить самый дорогой и глубокий состав в лиге. Если новички быстро адаптируются, а лидеры выйдут на пик формы, «Зенит» за счёт опыта и класса может сделать решающий рывок. Не забудем и про мотивирующий фактор столетия клуба — все хотят выиграть золотые медали в юбилейный год», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В 20-м туре чемпионата России санкт-петербургский клуб встретится с «Факелом». Игра состоится 8 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

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