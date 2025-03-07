Кисляк: Акинфеев — легенда, лидер ЦСКА, беседами поддерживает и сохраняет высокий уровень

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Легенда. Всегда выкладывается на полную. Лидер ЦСКА, беседами поддерживает и сохраняет высокий уровень. Узнал я об Акинфееве в Старом Осколе. Моей первой футболкой была аршавинская из «Арсенала», а вратарём у нас был мальчик в свитере Акинфеева», — приводит слова Кисляка Sport24.

Акинфееву 38 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший вратарь провёл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей.

Кисляк — воспитанник «Чертаново», в системе ЦСКА он находится с 2020 года. В этом сезоне молодой универсальный полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 1,2 млн.