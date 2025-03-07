Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовцы удивлены заявлением Винисиуса о желании продлить контракт с «Реалом» — источник

Саудовцы удивлены заявлением Винисиуса о желании продлить контракт с «Реалом» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о желании как можно скорее продлить контракт с клубом перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1). Это высказывание вызвало разочарование в Саудовской Аравии, клубы из которой проявляют активный интерес к бразильскому футболисту.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

«Комитет по подбору персонала Саудовской лиги удивлён заявлениями Винисиуса, сделанными на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов, где он подтвердил желание продолжить карьеру в чемпионате Испании и «Реале».

Комитет по подбору персонала считает, что ситуация [по покупке Винисиуса] осложняется его желанием продолжить карьеру в «Реале». Также процесс затрудняет то обстоятельство, что у футболиста есть контракт до 2027 года, помимо суммы отступных в размере € 1 млрд.

Несмотря на все эти трудности, комитет по подбору персонала стремится представить новое предложение грядущим летом, поскольку хочет привлечь известные имена, которые могут поспособствовать продвижению чемпионата мира 2034 года. Дверь для Винисиуса остаётся открытой на случай, если он захочет попытать счастье в саудовской лиге», — сказал официальный представитель саудовской лиги для 365scores.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой в € 1 млрд.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» как минимум € 20 млн в год — AS

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android