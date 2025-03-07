Саудовцы удивлены заявлением Винисиуса о желании продлить контракт с «Реалом» — источник

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о желании как можно скорее продлить контракт с клубом перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1). Это высказывание вызвало разочарование в Саудовской Аравии, клубы из которой проявляют активный интерес к бразильскому футболисту.

«Комитет по подбору персонала Саудовской лиги удивлён заявлениями Винисиуса, сделанными на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов, где он подтвердил желание продолжить карьеру в чемпионате Испании и «Реале».

Комитет по подбору персонала считает, что ситуация [по покупке Винисиуса] осложняется его желанием продолжить карьеру в «Реале». Также процесс затрудняет то обстоятельство, что у футболиста есть контракт до 2027 года, помимо суммы отступных в размере € 1 млрд.

Несмотря на все эти трудности, комитет по подбору персонала стремится представить новое предложение грядущим летом, поскольку хочет привлечь известные имена, которые могут поспособствовать продвижению чемпионата мира 2034 года. Дверь для Винисиуса остаётся открытой на случай, если он захочет попытать счастье в саудовской лиге», — сказал официальный представитель саудовской лиги для 365scores.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой в € 1 млрд.

Сколько зарабатывают футболисты: