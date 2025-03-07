«Одно очко вполне заслуженно». Игрок «Ахмата» Харин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Эта встреча стала для футболиста первой в чемпионате после травмы, полученной весной 2024 года.

— Провели очень качественный матч: приобрели одно очко или потеряли три?

— Если судить по первому тайму, где мы 35 минут приходили в себя и искали свою игру, то, я думаю, одно очко вполне заслуженно.

— Твой первый первый матч в РПЛ после долгой паузы. Какие эмоции, впечатления?

— Эмоции отличные. Всегда приятно вернуться, как я уже говорил. Очень этого хотелось — и получилось. Будем работать, чтобы выходить в стартовом составе и побеждать, — приводит слова Харина пресс-служба клуба в телеграм-канале.