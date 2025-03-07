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«Одно очко вполне заслуженно». Игрок «Ахмата» Харин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

«Одно очко вполне заслуженно». Игрок «Ахмата» Харин прокомментировал ничью с «Локомотивом»
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Эта встреча стала для футболиста первой в чемпионате после травмы, полученной весной 2024 года.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

— Провели очень качественный матч: приобрели одно очко или потеряли три?
— Если судить по первому тайму, где мы 35 минут приходили в себя и искали свою игру, то, я думаю, одно очко вполне заслуженно.

— Твой первый первый матч в РПЛ после долгой паузы. Какие эмоции, впечатления?
— Эмоции отличные. Всегда приятно вернуться, как я уже говорил. Очень этого хотелось — и получилось. Будем работать, чтобы выходить в стартовом составе и побеждать, — приводит слова Харина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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