«Я пропотел». Тренер «Ахмата» Ташуев — о ничьей с «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Локомотивом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Матч выдался очень напряжённым. Может быть, не хватало витиеватых атак. Но напряжение было очень серьёзное, я даже сам пропотел (смеётся). У обеих команд были хорошие моменты. Думаю, ничья закономерная. Более справедливый итог для обеих команд. Промах Талала? Это несчастный случай.

Он сам не понял, как не попал по мячу. У нас сложная ситуация. У нас полкоманды держат Рамадан. Стараемся найти варианты, чтобы всё было правильно. Но ребята молодцы. Даже в этой ситуации они проявляют моральные качества», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Ростовом».