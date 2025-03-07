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Алексей Батраков прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»

Алексей Батраков прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

«Тяжело что-то сказать. Мы стараемся и создаём достаточное количество моментов. Что-то получается, что-то — нет. Будем стараться добиться хотя бы первой победы весной и начать серию. Рад, что забил, но для меня первостепенен результат команды. Хочется побеждать.

Что касается забитых мячей, я стараюсь. Всегда можно лучше. Всегда можно действовать опаснее, агрессивнее. Я стараюсь. Сегодня получилось отличиться, но для меня первостепенна победа команды», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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