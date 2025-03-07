Алексей Батраков прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Тяжело что-то сказать. Мы стараемся и создаём достаточное количество моментов. Что-то получается, что-то — нет. Будем стараться добиться хотя бы первой победы весной и начать серию. Рад, что забил, но для меня первостепенен результат команды. Хочется побеждать.

Что касается забитых мячей, я стараюсь. Всегда можно лучше. Всегда можно действовать опаснее, агрессивнее. Я стараюсь. Сегодня получилось отличиться, но для меня первостепенна победа команды», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.