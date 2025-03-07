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«Раздражает». Тренер «Локомотива» Галактионов — о серии железнодорожников без побед

«Раздражает». Тренер «Локомотива» Галактионов — о серии железнодорожников без побед
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с грозненским «Ахматом» (1:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

— Пять матчей без побед в чемпионате. Начинает ли это давить, раздражать?
— Раздражает, что вы очень часто задаёте вопросы на эту тему. Понятно, что это неприятно, хочется выиграть. С одной стороны, не уступаем, с другой стороны, очки теряем, играем вничью, но надо побеждать.

Самих это напрягает и сами по-спортивному злые в этом плане, ситуацию хочется переломить и выиграть, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».

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