«Раздражает». Тренер «Локомотива» Галактионов — о серии железнодорожников без побед

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с грозненским «Ахматом» (1:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Пять матчей без побед в чемпионате. Начинает ли это давить, раздражать?

— Раздражает, что вы очень часто задаёте вопросы на эту тему. Понятно, что это неприятно, хочется выиграть. С одной стороны, не уступаем, с другой стороны, очки теряем, играем вничью, но надо побеждать.

Самих это напрягает и сами по-спортивному злые в этом плане, ситуацию хочется переломить и выиграть, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».