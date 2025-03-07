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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» и сократил отставание от первого места до четырёх очков

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» и сократил отставание от первого места до четырёх очков
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Канно – 18'     0:2 Митрович – 90'    

Первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Отличился полузащитник «Аль-Хиляля» Мохаммед Канно. Автором результативной передачи стал португалец Рубен Невеш. На 90-й минуте серб Александр Митрович удвоил преимущество гостей.

«Аль-Хиляль» заработал 54 очка после 24 встреч. Команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков. «Аль-Фейха» имеет в своём активе 22 очка. Клуб идёт 14-м.

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