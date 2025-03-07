«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фейху» и сократил отставание от первого места до четырёх очков

Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Отличился полузащитник «Аль-Хиляля» Мохаммед Канно. Автором результативной передачи стал португалец Рубен Невеш. На 90-й минуте серб Александр Митрович удвоил преимущество гостей.

«Аль-Хиляль» заработал 54 очка после 24 встреч. Команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков. «Аль-Фейха» имеет в своём активе 22 очка. Клуб идёт 14-м.