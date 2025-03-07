«Ювентус» заинтересован сразу в трёх футболистах «Аталанты» — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» проявляет интерес к нападающим «Аталанты» Адемоле Лукману и Матео Ретеги, а также к полузащитнику Эдерсону. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, наибольший интерес туринского клуба вызывает Лукман. Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли начал прорабатывать вариант с потенциальной покупкой нигерийского футболиста ещё несколько месяцев назад.

На втором месте по приоритетности для «Старой синьоры» находится Эдерсон. В «Ювентусе» считают, что бразильский полузащитник идеально вписался бы в футбол Тьяго Мотты. Меньший приоритет отдаётся покупке Ретеги, интерес к которому туринский клуб проявлял ещё минувшим летом.

Для осуществления трансферов этих футболистов «Ювентусу» необходимо продать некоторых игроков из нынешнего состава. В качестве возможных вариантов на продажу рассматриваются нападающий Кенан Йылдыз и защитник Андреа Камбьязо.

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