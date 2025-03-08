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«Честь играть с таким футболистом». Полузащитник ЦСКА Кисляк высказался о Миралеме Пьяниче

«Честь играть с таким футболистом». Полузащитник ЦСКА Кисляк высказался о Миралеме Пьяниче
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Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о боснийском полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

Пьянич поразил сразу?
— Да-да, видение поля уникальное. Честь играть с таким футболистом. Не сразу осознал вообще, что к нам приехал такой футболист, поигравший в клубах, о которых ты мечтаешь. Рядом с Миралемом очень комфортно. Всегда подсказывает — перед играми, во время них. Понимает футбол Пьянич как никто, — приводит слова Кисляка Sport24.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», каталонскую «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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