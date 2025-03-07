Клопп заявил о сожалении, что не купил Садио Мане, когда тренировал «Боруссию»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, о неподписании какого футболиста он сожалеет больше всего.

«Я должен извиниться перед болельщиками «Боруссии», потому что не подписал Садио Мане в команду.

Я мог бы сказать, что был молод и наивен, но думаю, что был не настолько молод и наивен. Я понял это, когда он перешёл в «Ливерпуль». Тогда я подумал: «Это большие деньги [по сравнению с тем, что «Боруссия» могла заплатить за его трансфер изначально]», — приводит слова Клоппа ESPN.

Клопп тренировал «шмелей» с 2008 по 2015 года, а «Ливерпуль» — с 2015 по 2024 год. Мерсисайдцы приобрели Мане у «Саутгемптона» летом 2016 года за € 40 млн.

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