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926-й гол Роналду в карьере не помог «Аль-Насру» победить «Аль-Шабаб» в матче Про-Лиги

926-й гол Роналду в карьере не помог «Аль-Насру» победить «Аль-Шабаб» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 2:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Хамдалла – 44'     1:1 Яхья – 45+2'     2:1 Роналду – 45+11'     2:2 Аль-Швирех – 67'    
Удаления: Аль-Фатиль – 52' / нет

В конце первого тайма счёт открыл нападающий гостей Абдерразак Хамдалла. На 45+2-й минуте футболист хозяев Айман Яхья восстановил равновесие. На 45+11-й минуте форвард Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд. В середине второго тайма защитник Мохаммед Аль-Швирех забил второй гол «Аль-Шабаба» в матче.

Гол Роналду в этой игре стал 926-м в его карьере.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. «Аль-Шабаб» заработала 40 очков после 24 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков за 24 игры.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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