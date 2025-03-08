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«Майнц» поднялся на третье место Бундеслиги после уверенной победы над «Боруссией» М

«Майнц» поднялся на третье место Бундеслиги после уверенной победы над «Боруссией» М
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Небель – 39'     0:2 Кор – 49'     1:2 Лайнер – 73'     1:3 Амири – 77'    

На 39-й минуте полузащитник «Майнца» Пауль Небель вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник Доминик Кор удвоил преимущество гостей. На 73-й минуте игрок «Боруссии» Штефан Лайнер отыграл один мяч. На 77-й минуте Надим Амири забил третий мяч «Майнца».

После этой победы в активе «Майнца» стало 44 очка. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» находится на восьмой строчке, набрав 37 очков.

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