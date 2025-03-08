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«Аль-Ахли» с Айваном Тони не смог победить «Аль-Халидж» в матче 24-го тура Про-Лиги

Завершился матч 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Халидж». Игра проходила на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. Матч закончился со счётом 2:2.

На 30-й минуте защитник «Аль-Халиджа» Саид Аль-Хамсал забил автогол. На 45+2-й минуте голом отметился полузащитник гостей Абдулла Аль-Салем. На 45+9-й минуте нападающий Фабиу Мартиньш вывел «Аль-Халидж» вперёд. Гол нападающего Вендерсона Галено на 90-й минуте позволил «Аль-Ахли» спастись от поражения.

В составе «Аль-Ахли» выступает бывший нападающий сборной Англии Айван Тони, которые не отметился результативными действиями в этой встрече.

«Аль-Ахли» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. «Аль-Халидж» заработал 30 очков после 24 игр и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков за 24 игры.

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