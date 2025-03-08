«По накалу и интриге точно не уступаем». Малафеев сравнил РПЛ с ведущими лигами Европы

Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о текущем уровне футбола в Российской Премьер-Лиге, а также сравнил чемпионат России по уровню интриги с ведущими европейскими чемпионатами.

«По накалу и интриге мы точно не уступаем топ-лигам Европы. Обычно мы привыкли, что в России один явный фаворит, а сейчас ситуация, как, например, в Испании или Италии, — сразу несколько претендентов идут плечом к плечу.

Мне как поклоннику футбола приятно видеть, что и наш чемпионат может дарить интригу. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается. Для нейтрального зрителя РПЛ сейчас точно не скучнее, чем европейские лиги. А по накалу, учитывая историческое противостояние «Зенита» и «Спартака», мы вообще получаем уникальное зрелище — такого не было с 2007 года, чтобы они вместе с кем-то ещё шли нос к носу», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.