Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о домашней ничьей с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Очевидно, что результат неидеальный и многое не получалось, а что получилось сегодня?

— Давайте так, 35 минут первого тайма более менее с территориальным преимуществом [провели]. Понятно, что очень большое количество единоборств. Старались прессинговать команду соперника. Заставили их в первом тайме играть в длину, что, наверное, им было не совсем комфортно.

Они и так стараются применять сейчас короткие и средние передачи. Забили хороший мяч, но, к сожалению, в последние 10 минут первого тайма мы отдали инициативу, чуть успокоились и дали сопернику забить, вернуться в игру и почувствовать уверенность. Сейчас команде указали на эти ошибки, что мы не имеем права так нити игры отдавать, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».