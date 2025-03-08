Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о домашней ничьей с «Ахматом»

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о домашней ничьей с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

— Очевидно, что результат неидеальный и многое не получалось, а что получилось сегодня?
— Давайте так, 35 минут первого тайма более менее с территориальным преимуществом [провели]. Понятно, что очень большое количество единоборств. Старались прессинговать команду соперника. Заставили их в первом тайме играть в длину, что, наверное, им было не совсем комфортно.

Они и так стараются применять сейчас короткие и средние передачи. Забили хороший мяч, но, к сожалению, в последние 10 минут первого тайма мы отдали инициативу, чуть успокоились и дали сопернику забить, вернуться в игру и почувствовать уверенность. Сейчас команде указали на эти ошибки, что мы не имеем права так нити игры отдавать, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».

Материалы по теме
«Раздражает». Тренер «Локомотива» Галактионов — о серии железнодорожников без побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android