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Результаты матчей чемпионата Италии 7 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 7 марта
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7 марта в 28-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 7 марта:

  • «Кальяри» — «Дженоа» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 58 очков за 27 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 57 очков в 27 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 55 очками после 27 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 14 очков, «Венеция» с 18 очками и «Эмполи», заработавший 22 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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