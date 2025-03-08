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«Монако» без Головина сыграл вничью с «Тулузой» в матче 25-го тура Лиги 1

«Монако» без Головина сыграл вничью с «Тулузой» в матче 25-го тура Лиги 1
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Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Монако». Команды играли на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье (Франция). Итоговый результат — 1:1.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Минамино – 17'     1:1 Магри – 90+1'    

На 17-й минуте нападающий «Монако» Такуми Минамино открыл счёт, ему ассистировал форвард Мика Биерет. Ответный мяч «Тулузы» на 90+1-й минуте забил нападающий Франк Магри — 1:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил данный матч в связи с травмой приводящей мышцы.

После 25 сыгранных матчей «Тулуза» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 62 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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