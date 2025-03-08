«Манчестер Сити» может купить Камавинга у «Реала» летом — Football Transfers

«Манчестер Сити» рассматривает возможность с приобретением 22-летнего полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга грядущим летом. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, «горожане» видят во французском футболисте идеальную замену для 34-летнего хавбека Илкая Гюндогана и 30-летнего Бернарду Силвы, который также периодически играет в центре поля. Подчёркивается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также одобряет потенциальный переход Камавинга. Испанский специалист считает, что 22-летний игрок способен добавить команде энергии.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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