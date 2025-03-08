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Результаты матчей чемпионата Франции 7 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 7 марта
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В пятницу, 7 марта, состоялся первый матч 25-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 25-й тур. Результаты матчей 7 марта

  • «Тулуза» — «Монако» — 1:1.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Минамино – 17'     1:1 Магри – 90+1'    

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 62 очка в 24 матчах. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» — 46 очков в 24 матчах. В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят также «Монако» (44 очка в 25 матчах) и «Лилль» (41 очко в 24 матчах).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

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