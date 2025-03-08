Результаты матчей чемпионата Франции 7 марта

В пятницу, 7 марта, состоялся первый матч 25-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 25-й тур. Результаты матчей 7 марта

«Тулуза» — «Монако» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 62 очка в 24 матчах. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» — 46 очков в 24 матчах. В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят также «Монако» (44 очка в 25 матчах) и «Лилль» (41 очко в 24 матчах).

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