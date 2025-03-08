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Результаты матчей Бундеслиги 7 марта

Результаты матчей Бундеслиги 7 марта
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Вчера, 7 марта, стартовал 25-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 7 марта:

«Боруссия» М — «Майнц» — 1:3.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Небель – 39'     0:2 Кор – 49'     1:2 Лайнер – 73'     1:3 Амири – 77'    

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко. На второй строчке чемпионата Германии располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 44 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (15), «Хольштайн» (16) и «Бохум» (17).

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