Владислав Радимов критически высказался об игре «Краснодара» после победы над «Пари НН»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Пари НН» (3:0) в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Если вратарь — лучший в команде в двух матчах подряд, то это плохо говорит об игре «Краснодара». Все полевые игроки хуже вратаря. Когда голкипер перестанет выручать, команда начнет терять очки. Если же Агкацев пойдёт по пути Сафонова, то это неплохо для клуба. Получат хорошие деньги и смогут подготовить еще одного, третьего классного вратаря», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев на 90+4-й минуте матча с «Пари НН» отразил удар с пенальти в исполнении полузащитника волжан Николая Калинского.

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