РПЛ внесла Родриго Вильягру в заявку ЦСКА на сезон

Новичок ЦСКА Родриго Вильягра вошёл в число заявленных футболистов красно-синих на вторую часть сезона чемпионата России на официальном сайте РПЛ.

В четверг, 6 марта, красно-синие объявили о подписании контракта с 24-летним полузащитником, рассчитанного до конца декабря 2028 года с опцией продления на год.

В минувшем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: