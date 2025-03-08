Батраков орал на судью, Самородов показал послание Ангелочку. Фото матча «Локо» — «Ахмат»

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7 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» принимал грозненский «Ахмат». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Соперники сыграли вничью — 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» – «Ахмат» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 16-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, получив голевую передачу от нападающего Сергея Пиняева. Ответный мяч «Ахмата» на 40-й минуте забил форвард Максим Самородов — 1:1.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Ахмат» занимает 14-е место, заработав 17 очков.