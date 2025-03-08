Неймар отреагировал на возвращение в сборную Бразилии спустя полтора года

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на первый вызов в национальную команду Бразилии за полтора года.

«Счастлив вернуться!» — написал Неймар в одной из социальных сетей.

Последняя игра Неймара в составе сборной Бразилии датирована 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 встреч за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: