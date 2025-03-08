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«Очки сегодня никто не потерял». Ташуев — о ничьей «Ахмата» с «Локомотивом»

«Очки сегодня никто не потерял». Ташуев — о ничьей «Ахмата» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал итоги выездного матча 20-го тура РПЛ, в котором грозненцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

«Закономерная ничья. Матч, державший в напряжении до конца. Моя команда старалась доминировать и забивать, что радует. Были моменты у Талала и в ситуации, когда бил головой Гандри. Закономерный счёт, очки сегодня никто не потерял. Обе команды даже завоевали по одному. Всё в этой игре могло развернуться в разные стороны, но ничья, я думаю, более справедлива», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» набрал восемь очков в четырёх последних матчах РПЛ и с 17 очками в 20 играх находится на 14-й строчке турнирной таблицы — в зоне стыковых матчей. «Локомотив» при 37 набранных очках в 20 матчах занимает по ходу 20-го тура чемпионата России промежуточное четвёртое место.

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