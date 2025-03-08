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Карло Анчелотти определился со своим будущим в «Реале»

Карло Анчелотти определился со своим будущим в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился со своим будущим в клубе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, итальянский специалист искренне хочет продолжить тренировать «Реал» и в следующем сезоне. Отмечается, что будущее тренера в Мадриде может обеспечить победа в Ла Лиге или Лиге чемпионов.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» рассматривает Хаби Алонсо, возглавляющего леверкузенский «Байер», в качестве потенциального сменщика Анчелотти.

После 26 туров испанской Примеры «сливочные» набрали 54 очка и занимают третье место.

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