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65-летний Анчелотти ответил на вопрос, почему жуёт жвачку во время матчей

65-летний Анчелотти ответил на вопрос, почему жуёт жвачку во время матчей
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему жуёт жвачку во время матчей.

«Это просто способ снять стресс. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он составляет 63. Возможно, жвачка помогает мне», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Реал» рассматривает Хаби Алонсо, возглавляющего леверкузенский «Байер», в качестве потенциального сменщика Анчелотти.

После 26 туров испанской Примеры «сливочные» набрали 54 очка и занимают третье место.

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