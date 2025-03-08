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Появились новые подробности по возможному переходу Салаха в «Баварию»

Появились новые подробности по возможному переходу Салаха в «Баварию»
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«Бавария» не будет пытаться подписать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Caught Offside.

Контракт 32-летнего египтянина рассчитан до 30 июня 2025 и была информация, что «Бавария» попытается переманить его как свободного агента. Несмотря на это источник сообщает, что мюнхенцы не будут вести переговоры с Салахом, а наоборот стремятся сократить свой зарплатный фонд.

В свою очередь, «Ливерпуль» всё ещё хочет продлить контракт с Мохамедом, а саудовская лига стремится привлечь его в один из своих клубов.

В этом сезоне Салах забил 30 голов и отдал 22 ассиста в 40 матчах на клубном уровне.

След Салаха и налог на гениальность

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