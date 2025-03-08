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Инсайдер Плеттенберг поделился информацией по будущему Неймара

Инсайдер Плеттенберг поделился информацией по будущему Неймара
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Нападающий «Сантоса» бразилец Неймар ещё не принял решение о своём будущем, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, сейчас 33-летний бразилец сосредоточен на «Сантосе» и на том, чтобы оставаться в хорошей игровой форме. Летом 2025 года Неймар может вернуться в Европу, где в нём заинтересована «Барселона», или остаться в Бразилии.

После возвращения в «Сантос» Неймар забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 7 матчах за клуб.

Как сообщалось ранее, сборная Бразилии объявила состав на мартовские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. 33-летний форвард Неймар получил вызов в основную команду «селесао». Он не выступал за сборную в течение полутора лет.

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