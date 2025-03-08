«Барселона» хочет купить у «Реала» Лунина. Лапорта уже провёл переговоры с агентом вратаря

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно провёл встречу с агентом голкипера «Реала» Андрея Лунина Жорже Мендешем, сообщает Defensa Central.

По данным источника, Лапорта интересовался возможностью трансфера украинского голкипера. Однако агент украинца заверил функционера, что Лунин пока не рассматривает уход из мадридского клуба. Кроме того, «Реал» не согласится отпустить своего игрока к главному конкуренту.

Лунин в этом сезоне провёл девять матчей (четыре «сухих») за «Реал», в которых пропустил 12 голов. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов заплатить «Реалу» за переход Лунина € 40 млн.

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