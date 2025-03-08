17-летний Ламин Ямаль выступил против возвращения «Барселоной» звезды футбола

Каталонская «Барселона», как уже сообщалось, заинтересована в возвращении звёздного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации испанского издания El Nacional, некоторые игроки каталонского клуба выступили против подписания Неймара. Бразильца не хотят видеть в клубе звёздный вингер Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Оба считают, что переход Неймара плохо отразится на гармонии в коллективе и на результатах команды. Ряд футболистов «Барсы» считает, что Неймар не сможет вписаться в систему Флика.

Ранее источники сообщали, что «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил как минимум 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

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